A feldühödött marokkói szurkolók megállítják Brüsszelt - lángol a belga főváros! - VIDEÓK

A marokkói szurkolók nem túl szimpatikus módon ünnepelték meg csapatuk győzelmét Belgium ellen.

A világbajnokság F-csoportjának második fordulójában Marokkó 2-0-s győzelmet aratott Belgium ellen. A Brüsszelben élő marokkói szurkolók a belga főváros utcáira özönlöttek, hogy megünnepeljék csapatuk nagyszerű győzelmét. Ezzel még nem lett volna semmi baj, csak az örömittas drukkerek autókat és kukákat kezdtek gyújtogatni, és össze is csaptak a helyi rendőrséggel.

Meanwhile, in Brussels, Moroccans celebrate their win over Belgium. The cultural enrichment is paying dividends, right? pic.twitter.com/yakNCjTSSN — David Vance (@DVATW) November 27, 2022

More footage from Brussels showing police clashing with Morocco supporters following the country's 2-0 victory over Belgium.



Heavy tear gas being used.



pic.twitter.com/Qou8QPEXU6 — Faytuks News Δ (@Faytuks) November 27, 2022

Scenes from Brussels after Morocco won against Belgiumpic.twitter.com/PSdaLaxQ1s — FIFA World Cup 2022 (@2022_QatarWC) November 27, 2022

Scenes in Brussels after the match. pic.twitter.com/cbnGL463dU — World Cup Updates (@wc22updates) November 27, 2022

A belga hatóságok szerint egy kisebb csoport, nagyjából 100 fő kezdte el zavargásokat, amely egyre nagyobbra és nagyobbra dagad. A brüsszeli rendőrség könnygáz és vízágyút is bevet a tomboló szimpatizánsok ellen. A város polgármestere arra kéri a drukkereket, hogy maradjanak távol a belvárostól.

Cikkünk folyamatosan frissül!

