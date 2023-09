A Fehérvártól vett védőt a Kecskemét - hivatalos!

Hosszútávú szerződést kötöttek a 23 esztendős játékossal.

A Kecskemét a mai napon mindenben megállapodott a Fehérvár FC-vel Zeke Márió játékjogának megvásárlásáról, a játékos így végleg a KTE-hez került - számolt be róla a lilák hivatalos honlapja.

A 23 esztendős balhátvéd már az előző idényt is a bajnoki ezüstérmesnél töltötte kölcsönben, s alapembere volt a meglepetéscsapatnak, hiszen 28 OTP Bank Liga mérkőzésen kapott lehetőséget.

Zeke Márió hosszú távra kötelezte el magát a KTE-hez, éppen 23. születésnapján.

"Ennél boldogabb nem is lehetne a születésnapom, talán a sors így akarta, hogy ezen a napon térjek vissza Kecskemétre. Óriási öröm, nehéz szavakba önteni, hogy milyen volt újra belépni ide. Olyan, mintha el se mentem volna igazából, hiszen viszonylag rövid idő telt el. Nagyon várom már, hogy bekapcsolódjak a közös munkába, illetve azt is, hogy újra a kecskeméti szurkolók előtt játszhassak. Az összes meccsét láttam a csapatnak, a nemzetközi találkozókat kicsit fájó is volt külső szemlélőként követni, de a csapat tulajdonképpen ott folytatta ezt az idényt, ahol tavaly abbahagyta. Ezen az úton kell tovább haladni, ugyanazon értékekben hinni, amik midig jellemzőek voltak ránk, így az alázatos, összetartó, családias hangulatú, kőkemény munkában. Ebbe akarok beleállni én is minél hamarabb, a klubért küzdve" – nyilatkozta Zeke a kecskemetite.hu-nak.