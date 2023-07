A Fehérvár török sztárcsapattal játszott döntetlent

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A hónap végén esedékes NB I-es rajtra készülő Fehérvár a két szezonnal ezelőtti török bajnok Trabzonsporral vívott felkészülési meccset szombaton Szlovéniában.

A Kranj környékén edzőtáborozó Fehérvár 2-2-es döntetlent játszott a nívós ellenfél elleni felkészülési mérkőzésén.

A törökök az uruguayi Maxi Gómez találatával már tíz perc alatt vezetést szereztek, de a szünet előtt Csongvai Áron egyenlített.

A második félidőben a Fehérvár a vezetést is átvette, miután az első gólnál gólpasszos Kenan Kdoro maga is eredményes volt. Az előnyt nem sikerült megőrizni a lefújásig, negyedórával a vége előtt az Újpest korábbi játékosa, Enis Bardhi egyenlítette ki a találkozó állását és állította be a végeredményt.

Fehérvár – Trabzonspor 2-2 (1-1)

G: Csongvai (37.), Kodro (58.), ill. Maxi Gómez (9.), Bardhi (75.)

A Vidi jövő héten már ismét Sóstón készül és a tervek szerint két zárt kapus edzőmeccs is vár a mieinkre. Pénteken az NB II-es Gyirmót, szombaton a szintén NB II-es PMFC látogat a Sóstóra.