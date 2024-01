A Fehérvár nem hajlandó fizetni, ezért lemaradhat a válogatott középpályásról

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A bolgár gong.bg információi szerint a Videoton a szezon végéig szerette volna kölcsönvenni Andrian Kraevet, a Levszki Szófia 24 éves, nyolcszoros bolgár válogatott védekező középpályását, cserébe a fehérváriak átvállalták volna Kraev jelenlegi járandóságát, viszont a kölcsönadásért nem fizetettek volna semmit a szófiai klubnak.

A cikk lejjebb folytatódik

A bolgár lap szerint azonban a Levszki legalább 400 ezer levát (kb. 200 ezer euró) szeretne kapni Kraevért, így az üzlet egyelőre meghiúsult.

A 24 éves játékos a jelenlegi idényben 18 bolgár bajnokin 2 gólt, és 2 gólpasszt jegyzett (1179 játékperc), illetve két bolgár kupamérkőzésen is pályára lépett. A Konferencia Liga selejtezőkön 6 alkalommal jutott szóhoz. (A Levszki a play-off körben búcsúzott az Eintracht Frankfurt ellen). Kraevet korábban a bolgár sajtóban többször is szóba hozták a fehérvári klubbal, ráadásul a hírek szerint nem is akarja meghosszabbítani nyáron lejáró szerződését, így parkolópályára került a Levszkinél, és csak a második csapatnál edz.

A bolgár cikk szerint a Levszki vezetői megpróbálják értékesíteni a játékost, azonban elég kicsi az esélye, hogy valaki ekkora összeget kifizessen egy olyan labdarúgóért, akinek nyáron amúgy is lejár a szerződése. (A Levszki a ghánai Carlos Ohene személyében már meg is találta Kraev utódját, így amennyiben nem tudják értékesíteni a bolgár középpályást, minden bizonnyal a második csapatban tölti a tavaszi szezont.)

Andrian Kraev 1999. február 14-én született Vratsában. A 194 cm magas, jobblábas, nyolcszoros bolgár válogatott védekező középpályás szülövárosának csapatában ismerkedett meg a labdarúgással, majd 14 évesen a Levszki utánpótlásába került. 2016 nyarán visszatért a Botev Vratsa együtteséhez. Egy évvel később a szintén bolgár Hebar Pazardzhik csapatához igazolt, majd három év elteltével visszatért a Levszki Szófiához.

A bolgár középpályás piaci értékét a mértékadó transfermarkt.de 1,8 millió euróra becsüli, szerződése 2024 nyaráig érvényes a Levszki Szófiánál.

Forrás: zte.hu