A Fehérvár a jó eredmények ellenére sem akar elszállni

Bartosz Grzelak együttese az újabb fontos győzelemmel már a harmadik helyre kapaszkodott fel.

A Fehérvár 3-1-re legyőzte a vendég Puskás Akadémiát az OTP Bank Liga 15. fordulójának második szombati mérkőzésén.

Annak ellenére, hogy a Fehérvár korábban még a kieső zóna közelében is állt, a csapat elmúlt időszakbeli jó formája révén már harmadik a magyar bajnoki tabellán. A piros-kékek az elmúlt hetekben a címvédő Ferencvárost és a Puskás Akadémiát is legyőzték.

"Fontos volt, hogy korán sikerült megszerezni a vezető gólt, de ezután azt éreztem, hogy kicsit leálltunk a játékkal, és inkább a védekezésre koncentráltunk. Ez visszavetett minket, ezért is jött jókor a szünet előtt a második gól, és nem szabad elfelejtetünk Tóth Balázs tizenegyes-hárítását sem – ez egy győzelmet érő védés volt. Tudtuk, hogy egy ilyen jó képességű csapat, mint a Puskás Akadémia ellen bármi megtörténhet még a folytatásban, s a kapura rendkívül veszélyes Colley be is talált. De aztán mi meglőttük a harmadikat, és azt kell mondjam, mindenkivel elégedett vagyok, aki pályára lépett" - értékelt Bartosz Grzelak vezetőedző.

Arra is reagált, hogy láthatóan Karamoko becserélést követően tudtak felszabadulni a Puskás Akadémia nyomása alól. Elmondta, más típusú támadó kellett a felcsúti középpályásokkal szemben, nagyon jó kontrákban, jó készségei vannak az ellentámadásokhoz. Emellett egy helyett két embert állítottak a szünetben beálló Jonathan Levire.

Azt is elmondta, a meccs után ránézett a tabellára, amelyen a Fehérvár FC ezzel a győzelemmel feljött a harmadik helyre. Nem gondolkozott azon, hogy ezt elérhetik, viszont mindig is bízott a csapatában, de alázatosnak kell maradni, mert az NB I-ben apróságok döntik el egy-egy meccs kimenetelét.

„Nem szabad elszállnunk, gyűjteni kell a pontokat és keményen kell edzenünk. Ma ünnepeljük a három pontot, holnaptól pedig már a következő meccsre készülünk" - idézte a trénert a Nemzeti Sport.