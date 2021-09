A FARE ügyvezetője kizárná a magyar válogatottat a vb-ről

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Amint arról beszámoltunk, kedden a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség is 1+1 zártkapus találkozóra, továbbá 200 000 svájci frankra büntette Magyarországot az angolok elleni világbajnoki selejtező-mérkőzés miatt.

A FARE, azaz a Football Against Racism in Europe szervezet ügyvezetője üdvözli a döntést, ugyanakkor következetlennek tartja, sőt, a világbajnokságról is kizárná Marco Rossi válogatottját.

"Üdvözítő, hogy a FIFA megbüntette Magyarországot a rasszizmus miatt. Ez azonban azt is jelenti, hogy mivel Magyarországot két különböző, európai és nemzetközi szintű, labdarúgást irányító testület büntette, bizonyos elvek nem érvényesültek, így hosszabb távon nem oldódik meg a rasszizmus problémája a magyar stadionokban. Ez az eset rávilágít arra, hogy az érvényben lévő szabályozások nem biztosítják az irányító testületek közötti következetességet. Ha minden magyar szabálysértést figyelembe vettek volna, akkor ki kellene zárni őket a világbajnokságról" - nyilakozta Piara Powar.

"A koordinációt javítani kell az UEFA és a FIFA között az intézkedések összehangolása érdekében. Ebben az esetben az UEFA-nak fel kellett volna kérnie a FIFA-t, hogy alkalmazza korábbi szankcióját, és a Magyarország–Anglia mérkőzést zárt kapuk mögött rendezzék. Az adminisztratív kiskapu azonban lehetővé tette a rasszizmus virágzását” - tette hozzá az ügyvezető.

