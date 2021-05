A dortmundiak szerint eldőlt, hogy hol folytatja Haaland

A norvég jövőjével kapcsolatban adott interjút a klub igazgatója.

A Dortmund nem akarja elandni ezen a nyáron Erling Haalandot és bebizonyíthatja a klub, hogy nem enged a kísértésnek.

Pedig kapós játékosról van szó, aki iránt a hírek szerint érdeklődik a Real Madrid, a Barcelona és a Manchester City is.

Hans-Joachim Watzke, a Dortmund vezérigazgatója a Sport1-nek nyilatkozott a játélossal kapcsolatban és reagált arra, amit a futballisra menedzsere Mino Raiola a közelmúltban mondott. Az ügynök minél előbb meg akarja kötni a játékos eladásával kapcsolatos üzletet.

„Régóta ismerem Minót és jól kijövünk – mondta Watzke. – Értem a motivációját, de el kell fogadnia a Dortmund elképzeléseit is. Naponta adhat új interjút a játékossal kapcsolatban ez nem probléma, de Erling Haaland jövőre is a Dortmund játékosa lesz.”

Egyelőre bizonytalan, hogy a Dortmund indulhat-e a BL következő kiírásában, hiszen még nem biztosította a helyét a bajnokságban.

Ugyanakkor a csapatnak az a terve, hogy az új vezetőedző Marco Rose erős csapatot vegyen át nyáron. Watzkénak meggyöződése, hogy Haaland a csapat tagja marad. Ezt például arra alapozza, amit a Német Kupa elődöntjén látott.

„Senkivel sem tágyal és teljes mértékben a Dortmundra figyel – fogalmazott Watzke. – Az pedig, ahogy a meccsen a lelátón ünnepelt megmutatta, hogy mennyire azonosul a klubbal. Annak idején így voltunk Robert Lewandowskival is, pedig akkor érdekellentét is volt köztünk, de nem engedtünk és végül Robert ezt elfogadta, majd a következő szezonban gólkirály lett. Azt hiszem erre Erling is képes.”

