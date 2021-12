A Dortmund miatt utasította vissza a Barcelonát

Naponta új játék és nagy nyeremény vár az Unibet Adventi naptárában! Regisztrálj most!

A Red Bull Salzburg 19 esztendős támadóját hivatalosan is megkereste a Barcelona, de a Sky Sport információi szerint Karim Adeyemi visszautasította a lehetőséget, mert a jövőjét a német Bundesligában, a Borussia Dortmundban képzeli el, ott építené tovább karrierjét.

Adeyemi a jövő egyik legnagyobb ígérete, már most 20 millió Euróra tartja a Transfermarkt. Ebben a szezonban az osztrák Bundesligában 16 meccsen 11 gólt, a Bajnokok Ligájában pedig 5 találkozón 3 gólt szerzett, ráadásul már háromszoros felnőtt válogatottnak is mondhatja magát. Adeyemi szeptember 5-én mutatkozott be Hansi Flick együttesében, Örményország ellen pedig első gólját is megszerezte a Nationalelfben.

