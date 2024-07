A Diósgyőr elnöke szerint jól döntöttek, hogy kirúgták a vezetőedzőt

Játssz Magyarország egyik legjobb online kaszinójában! Vágj zsebre 4x32 000 Ft értékű bónuszt és 32 ingyen pörgetést! Regisztrálj most! (x)

Sántha Gergely, a Diósgyőr elnöke a klub hivatalos honlapjának értékelte az előző idényt. A DVTK első embere a beszélgetés során kitért az NB I-ben nyújtott teljesítményre, a fiatal kvótára, majd végül az ominózus januári végi edzőváltásról is elmondta a véleményét.

Egy szurkoló álmodozhat, de egy klubvezetőnek két lábbal kell a földön állnia. A szezon elején labdarúgó csapatunk számára a biztos bent maradás és a stabil középmezőny lett meghatározva célként, ezt maximálisan teljesítette is a szakmai stáb és a csapat. Elégedett vagy az idei évvel?

Hetedik helyen végeztünk, szezon közben voltunk előrébb is, voltunk hátrébb is, de a kiesés egy percig sem fenyegetett minket. Ugyanakkor azt látni kell, hogy szezon közben is történtek olyan változások a működési rendszerekben, amelyek miatt változtatnunk kellett, átestünk egy edzőváltáson és bele kellett nyúlnunk a keret összetételébe is, hogy meg tudjunk felelni az elvárásoknak.

Az Államilag elismert kiemelt sportakadémiák felügyeletét ellátó Honvédelmi Minisztériumnak és a Magyar Labdarúgó Szövetségnek is vannak komoly elvárásai a klubok és az akadémiák felé, nem könnyű megfelelni minden kritériumnak, mi viszont már korábban úgy döntöttünk, hogy ezen az úton szeretnénk haladni. Ahogy dr. Bajúsz Endre is beszélt már a szabályokról, nekünk - az akadémiával nem rendelkező kluboktól eltérően - nem csak önszántunkból, hanem kötelezően kell fiatalokat játszatnunk, ami rövid távon lehet, hogy versenyhátrány, hosszú távon azonban mindenképpen előny, és nem is lehet más a célja egy régiós rendszert üzemeltető klubnak.

Ahhoz képest, hogy bajnokként jutottunk fel, és ez az első évünk újra az NB I.-ben, mindenképpen sikeresnek nevezhető ez az időszak. Egy nagymúltú egyesülettel, az MTK-val együtt tértünk vissza és végül előttük is végeztünk.

A fiatalok játszatásával együtt is a magyar mezőny élbolyába tartoztunk. Talán mindennél többet mond egy statisztika, a háromkörös bajnoki rendszerben az első és a harmadik kör sorsolása ugyanaz. Ugyanolyan sorrendben következnek az ellenfelek és egyazon ellenfelekkel játszol otthon és idegenben mind a két körben. Mi az első körben ősszel fiatalok nélkül a 6. helyen végeztünk, a harmadik körben pedig a 3. helyen zártunk, immáron a fiatalperceket is teljesítve. Azaz a bajnokság utolsó harmadában csak a Ferencváros és a Puskás Akadémia gyűjtött több pontot nálunk.

Büszke vagyok a közel 6500-as átlag hazai nézőszámunkra, azaz ismét csak a Ferencváros hazai meccsein voltak többen átlagban, mint Diósgyőrben, de volt olyan hétvége, hogy őket is megelőztük. Az elmúlt 10 évben most volt a legmagasabb a bérleteseink száma - idén akár rekordot is dönthetünk -, ami szintén örömteli és talán egy jó visszajelzés azzal kapcsolatban, hogy a Diósgyőri Szurkolói Koordinációs Iroda létrehozása is egy jó kezdeményezés volt három esztendeje, mert újra egymásra talált a csapat és a drukkerek, és folyamatos a párbeszéd a klubvezetés a szurkolók képviselői között.

Nem szeretném megkerülni az edzőváltást és a napokban a sajtóban megjelenő híreket sem. Tényszerű oka volt annak, hogy a külső szemlélők számára talán meglepő módon két nappal a tavaszi rajt előtt edzőt váltottunk, de szerencsére Vladimir Radenković eredményei számszerűleg is jobbak, mint Kuznyecov Szergejé, így mondhatjuk, hogy szakmailag is jó döntést hoztunk. Bár jelenleg is zajlik egy jogi vita a két fél között, a labdarúgók igazolásához szükséges feltételeket, ahogy korábban ígértük, biztosítottuk, így semmilyen csorbát nem szenvedett az első csapat működése.

– zárta gondolatait a Diósgyőri VTK elnöke.

Forrás: dvtk.eu