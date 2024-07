A Dárdai Pállal fémjelzett Dárdai Team Tolna vármegyében tűnik fel

A Dárdai Team a Bátaszék SE megújult pályáján játszik stadionavató mérkőzést.

A magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya és a német Hertha BSC egykori vezetőedzője, Dárdai Pál nevével fémjelzett gálacsapat lép pályára július 13-án Bátaszéken.

A Bátaszék SE All Star csapat és a Dárdai Team mérkőzése 18 órakor kezdődik, előtte a Bátaszék SE és a Tolna VFC U13-as együttese bemutatómeccset játszik (15 óra), de összecsap egymással a BSE és a Baranya vármegyei II. osztályban szereplő Véménd gárdája is. A szomszédvári településen született korábbi 61-szeres válogatott középpályás édesapja, idősebb Dárdai Pál – számolt be a teol.hu.

Bő egy év alatt teljes egészében megszépült a Vicze János Városi Sportpálya, ahol a labdarúgókat 2023 tavaszán munkagépek váltottak fel, és teljes egészében kicserélődött a pálya talaja.

Addig a Buzás Attila vezette Bátaszék SE (BSE) előbb Mórágyon, majd a mögöttünk hagyott idényben Őcsényben fogadta ellenfeleit. Az utolsó hazai bajnokiját ugyan már Bátaszéken játszotta a BSE (a Nagymányokot 8–0-ra győzte le), a hivatalos pályaavatást július 13-én a Dárdai Team ellen tartja az egyesület.

Bakalár László közreműködésével Dárdai Pál gyakran jár Tolna vármegyébe gálamérkőzéseket játszani, június elején például a Bonyhád VLC családi napján lépett pályára válogatottjával, többek között Juhász Rolanddal, Czvitkovics Péterrel és Márton Gáborral.

