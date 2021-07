A DAC vezetőedzője szerint itt az ideje, hogy Schäfer váltson

Nyerj 3,2 millió forintot az Unibeten! Ingyenes tippjáték a pénteki Svájc-Spanyolország EB negyeddöntőre! Kattints, regisztrálj és tippelj kockázatmentesen!

Németh Antal, az FC DAC 1904 vezetőedzője volt a Digi Sport Reggeli Start című műsorának vendége, melyben elmondta, mit gondol a dunaszerdahelyiek magyar válogatott középpályása, Schäfer András helyzetéről.

"Én azt mondanám neki, olyan helyre menjen, ahol továbbra is játszani fog. Nem biztos, hogy egy nagy nevű klubnál ő meg tudja kapni azt a játéktapasztalatot, amire még mindig szüksége van, mert neki továbbra is folyamatos játékra van szüksége, hiszen még csak 22 éves. Nem gondolom, hogy rögtön topcsapathoz kellene mennie. Léphet előre természetesen, annak most itt van, itt lehet az ideje, de ha nem, akkor azért nálunk is jó helyen van, jó környezetben, jó bajnokságban játszik, jó csapatban, úgyhogy alaposan meg kell fontolnia, hogy hogyan fog továbblépni" - mondta Németh.

Amióta a magyar válogaott számára befejeződött az Eb, a zuhanyhíradóban felmerült Schäfer neve a francia Toulouse csapatával is. A kérdésre, hogy a középpályásnak melyik pontvadászat feküdhet igazán, a vezetőedző így válaszolt:

"Olyan típusú játékosra, mint Andris, minden bajnokságban szükség van. A mentalitása akár még a legtechnikásabb spanyol bajnokságban is rendkívül hasznos lehet, ezért én nem féltem egyik ország bajnokságától sem."

