A cseh szövetség szerint mégsem Ronaldo a legjobb gólszerző

Cristiano Ronaldónak eddig Pelé volt a riválisa minden idők legjobb góllövője címéért, ám most úgy néz ki, új vetélytárs akadt, egy cseh futball legenda szeméyáben.

Bár a elleni győztes szuperkupa döntőn lőtt góljával úgy tűnt, hogy Cristiano Ronaldo hivatalosan is minden idők legjobb göllővője, a cseg labdarúgó szövetség szerint még mindig nem előzte meg Josef Bicant.

Szerintük ugyanis a portugál klasszis 760.gólja még mindig nem elég az előzéshez, azt állítják, hogy Bican - aki egyébként nem csak a cseh-, hanem az osztrák válogatottban is játszott- 821-szer talált be pályafutása során. A problémát, mint minden ilyen statisztika esetében, a valós tétmeccseken illetve a bemutató szerzett gólok beleszámítása okozza. Ez különösen Pelé esetében jellemző,aki olyan gólokat is számon tart, amelyeket, barátságos, bemutató találkozókon szerzett.

Kérdés, a cseh labdarúgó szövetség, miiképp számolt és hogyan jutott el odaáig, hogy bár egyik nap Ronaldo a legjobbb gólszerző, hirtelen már 821 gólja van a honi legendájuknak.