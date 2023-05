A City egy lépéssel közelebb a bajnoki címhez, az Everton a másodosztályhoz

Gündogan mindkét gólja mesébe illő volt!

3-0-ra nyert idegenben a Manchester City az Everton ellen az angol Premier League 35. fordulójában.

A Manchester City még három fronton is képviselteti magát, így Pep Guardiola rotált kezdőcsapatot állított fel a Goodison Parkban. Az Evertonnak már nincs semmi vesztenivalója, a cél a bennmaradás.

Erling Haalandra figyelt minden játékos és néző is az Everton részéről, azonban nem ő kezdte meg a gólgyártást. Ilkay Gündogan csapatkapitányként vezette a keretet a győzelem felé és az első góljával meg is mutatta az irányvonalat. A 37. percben egy tizenhatoson belül combbal levett beadás után a levegőből kanalazta be a labdát a kapu bal oldalába, pont olyan erővel, hogy Pickfordnak esélye se legyen elérni. 0-1

Ezután a vendégek egyértelműen átvették az irányítást, így két perccel később már a norvég csodacsatár, Haaland is betalált. Gündogantól kapott tökéletes labdát, amit a tökéletesen fejelt a kapuba. 0-2

A fordulás után sem álltak le a vendégek Gündogan szabadrúgásból is betalált. A német játékos egy könnyed bokamozdulattal 18 méterről emelt a kapuba. 0-3

A Manchester City játékosokat is pihentetni tudott a szezon eddigi legfontosabb meccse, a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-elődöntő visszavágó előtt. Az Everton továbbra sem biztosította be helyét a jövő évi Premier League tabellán.

