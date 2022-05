A Chelsea vizsgálja Lewandowski szerződtetésének lehetőségét

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Chelsea figyeli az eseményeket és amennyiben lesz lehetősége kész harcba szállni Robert Lewandowski szerződtetéséért. A lengyel csatár szinte biztosan távozik a Bayern Münchentől és könnyen lehet, hogy a Barcelona játékosa lesz.

A 33 éves támadónak 2023-ig él a szerződése Münchenben, de a távozási szándéka már egyértelmű és a Bayern is szívesen adná el most, hiszen így még pénzt is kapna érte.

A Barca az elsőszámú célpontja, de ugye a katalánok nincsenek fényes gazdasági helyzetben, így nem biztos, hogy meg tudják fizetni a csatár átigazolási díját és a bérét.

A Chelsea sem áll valami jól, hiszen ameddig nincs új tulajdonosa, addig nem igazolhat új játékost. Ugyanakkor a hivatalos bejelentés már nincs messze az eladásról, Todd Boehly hatalomátvételénke már csak adminisztratív lépései vannak.

Közben persze a londoniaknak ott van a keretükben Romelu Lukaku, aki lényegében ugyanaz a karakter, mint a lengyel.

„Megerősíthetem, hogy beszéltem Haszan Szalihamidzsiccsel és közöltem vele, hogy nem hosszabbítom meg a szerződésemet a Bayernnel” – mondta Lewandowski szombaton a Skynak.

„Mindkét félnek gondolnia kell a jövőjére és meg kell találni a legjobb megoldást. Azt mondtam, hogy ha jön egy ajánlat, akkor el kell gondolkodnunk rajta.”

Salihamidzsics a Sky-nak nyilatkozott: „Beszéltem Lewával, aki elmondta, hogy nem akarja elfogadni a szerződéshosszabbítási ajánlatunkat, és szeretné elhagyni a klubot. Azt mondta, hogy ki akarja magát próbálni máshol.”

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A cikk lejjebb folytatódik

Hova igazol Robert Lewandowski? Van néhány lehetőség. (x)