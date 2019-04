Goal infó: A Chelsea új szerződést ajánl a csodagyereknek

A londoniak új kontraktussal marasztalnák a tehetséges játékost.

A Goal információi szerint a -nél még mindig prioritás Callum Hudson-Odoi szerződésének meghosszabbítása, annak ellenére, hogy a játékos a Burnley elleni 2-2 alkalmával hónapokra megsérült.

A szélső fizetése az új szerződésben heti 100 ezer font körül lehet, mert a klub vezetése nem szeretné elveszteni a játékost.

Hudson-Odoi iránt januárban élénken érdeklődött a , és a hírek szerint a németek - a szélső sérülése ellenére - nyáron is megpróbálkoznak majd a szerződtetésével.

Maurizio Sarri is kezd fontos szerepet betölteni a játékos maradása érdekében, hiszen az elmúlt 4 PL-mérkőzésen egyaránt kezdőként számított rá. Ez azt is jelenti, hogy Ruben Loftus-Cheekkel és Hudson-Odoi személyében saját nevelésű játékosok is szerepet kapnak a klubnál, ami John Terry óta nem volt jellemző.

Az angol válogatott játékos azonban körülbelül 6 hónapig lesz harcképtelen, így egy ideig nem növelheti mérkőzései számát.

