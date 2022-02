A Chelsea támadóját vinné az Arsenal

Nyerj 8 milliót az Unibeten! Válaszolj jól a kérdésekre és már várhatod is a nagy nyereményt! Ide kattintva regisztrálhatsz a járékért! (x)

Armando Broja a Chelsea játékosa, de a jelenlegi kiírást a Southampton csapatánál tölti, ahol ebben a szezonban már 7 gólt is szerzett. A 20 éves albán játékos teljesítményére a rivális Arsenal is felfigyelt. Az Ágyúsok régóta szeretnék megerősíteni a támadó alakzatukat, de Vlahovicról lecsúsztak, Isak 75 millió fontos kivásárlási ára pedig túl sok lehet Artetáéknak, így Broja lehet az egyik alternatíva.

Mint ismeretes, Aubameyang a télen hagyta el a londoni klubot, Lacazette és Nketiah szerződése a nyáron lejár, így csatárínség alakulhat ki az Arsenalnál. Ugyanakkor nem lesz könnyű őt elcsábítani, mert a jelek szerint Thomas Tuchel, a Chelsea menedzsere is tervezne a játékossal hosszú távon.

„Armando egyre jobb lesz, nagyon különleges labdarúgó, akinek több erőssége is van. Gyors, robosztus és egy igazi gólszerző. Most nincs itt az ideje, hogy a jövőjéről beszéljünk, nyugodtnak kell maradnia és fejlődnie kell” – dicsérte a fiatal tehetséget Tuchel.

Broja értékét 8.1 millió fontra becsüli a Transfermarkt, szerződése 2026-ig él a Chelsea-vel.

