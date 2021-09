A Chelsea nyerte a londoni rangadót

Tottenham-Chelsea 0-3

A Premier League ötödik játéknapján rangadót rendeztek Londonban, a Tottenham ugyanis a Chelsea-t látta vendégül.

Az első játékrész inkább taktikai csatát hozott, mint látványos futballt, a hazaiak mestere, Nuno Espirito Santo látszólag jól felkészítette övéit a listavezető elleni találkozóra.

A szünetben Tomas Tuchel pályára küldte Ngolo Kantét is, hogy a középpályás játékot hatékonyabbá tegye, és ezáltal támadásban is jobbak legyenek. Ennek hamar meg is lett az eredménye, az 50. percben Marcos Alonso bal oldali szöglete után Thiago Silva emelkedett a legjobban és fejelt a hazai kapuba.

Az 57. percben pedig jött Kanté, 23 méterről lövésre vállalkozott, a labda megpattant Dyer lábán, ezzel becsapta Lloris kapust is, és a bal kapufáról végül a gólvonal mögé gurult.

Az i-re a pontot Antonio Rüdiger tette fel, aki Marcos Alonso szöglete után maradt fenn, majd Werner jobb oldali lapos centerezését lőtte a jobb alsóba.

Győzelmével a Chelsea megőrizte első helyét a tabellán, míg a Tottenham az első három fordulóban aratott három győzelme után zsinórban már a második mérkőzését veszíti el.

"Egyáltalán nem voltam elégedett az első 45 perccel. Hiányzott belőlünk az energia és a könyörtelenség a párharcokban. Kantéval kicsit védekezőbbek lettünk, de erőt akartam adni a csapatnak. A második félidőben nagyon jó teljesítményt nyújtottunk és megérdemelt győzelmet arattunk. Elégedett vagyok" - nyilatkozta Tuchel a lefújást követően.

