A Chelsea nem marasztalja Saúlt

Saúl Níguez nyáron az utolsó pillanatban igazolt az Atlético Madridtól a Chelsea-be. Eddig mindössze három alkalommal lépett pályára a BL-győztesben az új futballista, akit egy évre vettek kölcsön a londoniak, de a megállapodásban szerepel, hogy jövő nyáron 40 millió euróért megvehetik.

A La Razon értesülései szerint ezt az opciót nem lépteti majd életbe a Chelsea, amely inkább Marcelo Brozovic-ot szerződtetné az Interből.

Úgy tűnik Saúlnak nem lesz más választása: vissza kell térnie az Atlético Madirba, pedig a távozásával kapcsolatban egy most adott interjúban elárulta, hogy Diego Simeone, a madridiak vezetőedzője kulcsszerepet játszott benne: „Többször is beszéltem vele a csapaton belüli helyzetemről, hiszen három éve voltam már a klubnál. Sokat köszönhetek neki, jó a kapcsolatunk, de neki a csapatban kell gondolkodnia és olykor önzőnek kell lennie. Ha úgy gondolja, hogy velem együtt jobb a csapat, akkor neki kell meghoznia a döntést, de ebben minden félnek nyernie kell, az edzőnek, a csapatnak és a játékosnak is. Jól éreztem magam az együttesben, de az zavart, hogy nem a helyemen játszottam. Nem tudtam alkalmazkodni az új pozícióhoz. Megkértem Siemonét, hogy szerepeltessen a helyemen. A vége azt lett, hogy azt mondták, mindenkinek az lenne a legjobb, ha távoznék. Ez volt életem legnehezebb döntése, bár mindenki azt tanácsolta, hogy menjek.”

A spanyol lap szerint Saúlnak nem lesz más választása, nyáron vissza kell térnie a régi csapatába. Az más kérdés, hogy lesz-e helye.

