A Chelsea megegyezett az Inter játékosával

Hamarosan bejelentheti a londoni klub a fiatal olasz középpályás érkezését.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Fabrizio Romao átigazolási guru szerint a Chelsea mindenben megegyezett az Inter 19 éves középpályásával, Cesare Casadeivel. A tehetséges labdarúgóért az angolok 15 millió fontos ajánlatot is tesznek, és ha az Inter elfogadja a vételárat, akkor napokon belül be is jelenthetik az üzletet.

Casadei érkezése a Chelsea fiatalítási hullámának következő lépése lehet. Korábban már aláírt a londoniakhoz Carney Chukwuemeka is, aki az Aston Villa mezét cserélte kékre, ő érte 20 millió fontot fizetett a klub új tulajdonosa, Todd Boehly.

A 19 éves Casadei végigjárta az olasz korosztályos válogatottakat, de az Inter felnőttcsapatában még nem jutott szóhoz.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Leeds United-Chelsea bajnokin a hazaiak győzelme 5.75, a döntetlen 4.60, a vendégsiker 1.58-szoros szorzóval fogadható. (x)