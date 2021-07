A Chelsea Lewandowski mellett egy másik Bayern-játékost is akar

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Egészpályás letámadást indított a Chelsea a Bayern München ellen. Ezúttal azonban nem a pályán, hanem az átigazolási piacon ment neki a londoni együttes a bajor csapatnak.

A kékek előbb Robert Lewandowskiért tettek egy 50 millió eurós ajánlatot, majd a L'Equipe arról számolt be, hogy az angol együttes Kingsley Comant is akarja. Ráadásul érte nemcsak pénzt adna a BL-címvédő, hanem még Callum Hudson-Odoit is. A Chelsea vezetői szeretnének tárgyalni arról, hogy a 20 éves, háromszors angol válogatott játékost és némi pénzt adnának Comanért cserébe.

Hudson-Odoira nem számít a következő szezonban Thomas Tuchel, a Chelsea menedzsere, ellenben nagyon szeretné megszerezni Comant, ám érte a bajorok 90 millió eurót kérnének.

Ha Lewandowski mellett Comant is sikerülne az angol klubnak megszereznie, akkor a Bayern egészen komoly bevételre tehet szert a londoniaktól.

