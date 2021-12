A Chelsea játékosa megegyezett a Real Madriddal

Naponta új játék és nagy nyeremény vár az Unibet Adventi naptárában! Regisztrálj most! (x)

Antonio Rüdiger jövője továbbra is bizonytalan – miután nem állapodtak meg az új szerződéséről – a Bajnokok Ligája címvédőjénél. A helyzetet pedig több élklub is kihasználná. A The Sun információi alapján a Real Madrid már előzetes tárgyalásokba kezdett egy esetleges 2022-es átigazolással kapcsolatban és a felek nem hivatalosan már meg is egyeztek a közös folytatásról.

A 28 éves játékos jelenlegi szerződése a Chelsea-nél jövő júniusban jár le, és az érvényben lévő szabályok szerint, ha szeretné, már januárban elkezdhet tárgyalni más csapatokkal.

Igaz, hogy Rüdiger már nem hivatalosan megegyezett a királyi gárdával, azonban egyelőre semmiféle aláírás nem történt, így a nyugat-londoniak továbbra is reménykedhetnek, hogy egyik lejobbjuk náluk marad. A kékek ajánlatot is tettek a német belsővédőnek, azonban a BL-címvédőnél úgy vélik, nem tudnak versenyezni a Real Madrid és a Bayern München ajánlataival.

A Tottenham és a Manchester United is szívesen látná soraiban a védőt, azonban az angol lap szerint Rüdiger inkább elhagyná Premier League-et.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Tottenham-Liverpool bajnokin a hazai győzelem 5.50, a döntetlen 4.75, míg a vendég siker 1.58-szoros pénzt ér. (x)