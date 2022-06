A Chelsea is harcba száll Lewandowskiért

A Barcelonán és Lukakun is múlik.

Egyre több jel mutat arra, hogy Romelu Lukaku kölcsönben visszatér az Interhez, s ha ez bekövetkezik, a Chelsea-nek mindenképpen új támadó után kell néznie.

A londoni kékeknek pedig már van is egy jelöltjük, méghozzá a Bayern Münchentől távozni kívánó Robert Lewandowski személyében.

A német Bild szerint a lengyel csatár elsőszámú kérője továbbra is a Barcelona, s képben van a Paris Saint-Germain is, de Tomas Tuchelék is ringbe szállnának a 33 esztendős futballista kegyeiért.

A Chelsea előtt a Katalánok nehéz pénzügyi helyzete nyithatja meg a kaput, ha ugyanis nem sikerül "helyet csinálni" Lewandowskinak a költségvetésben, akkor le kell mondaniuk róla, ezt egyébként a La Liga elnöke is rebesgette már.

A Mundo Deportivo szerint a Barca három éves szerződést kínál a lengyelnek, aki heti 175 ezer fontot keresne a Camp Nouban.

