A Chelsea és a Barcelona is a Juventus védőjét akarja

A Calciomercato szerint a Chelsea, és a Barcelona továbbra is nagy lelkesedéssel követi nyomon a Juventus védőjének, Matthijs de Ligtnek a sorsát. A Chelsea több védőjét is elveszítheti a nyáron (Azpilicueta, Christensen, Rüdiger), így nyilván a hátsó alakzatba lesz majd érkező. Az egyik a torinóiak hollandja lehet, akit azonban a Barcelona is vinne, ez pedig nyilván nem könnyíti meg a Löw Zsoltot is foglalkoztató Bajnokok Ligája címvédő dolgát.

Ugyanakkor az is igaz, hogy Azpilicueta és Christensen akár Barcelonában is kiköthet a nyáron, ráadásul ingyen, akkor pedig egy konkurens kiesik. A kérdés perszer az, hogy mennyire akar mozdulni a Juventusból de Ligt. A hírek szerint nem lenne ellenére a váltás, a még mindig csak 22 esztendős védő piaci értéke ugyanakkor 65 millió Euró körül mozog, és mivel 2024-ig szól a szerződése a Zebrákkal, így bárki is lesz a befutó a nyáron, annak igazán mélyen a zsebébe kell nyúlnia!

