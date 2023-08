A Chelsea elől kaparintaná meg a Brighton sztárját Guardiola

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Ryad Mahrez elvesztése után szeretné újra megerősíteni a támadó sort a Manchester City. Ehhez a Brighton szélsőjét nézték ki Pep Guardioláék.

Korábban a Chelsea is követte Kaoru Mitoma karrierjét és ajánlatot is tett a Brightonnak, azonban a Sirályok elutasították az ajánlatot, mivel nem szeretnék elveszteni idén a harmadik sztárjukat is Alexis Mac Allister és Robert Sánchez után. Utóbbit szintén a Chelsea igazolta le, de mivel nem szorulnak további anyagi támogatásra, így nem szükséges számukra Mitoma eladása.

A Chelsea terveit boríthatja, hogy Pep Guardiola is kinézte magának a japán támadót. Idén már két horvát játékossal - Mateo Kovacic és Josku Gvardiol - is megerősítette a keretét a Manchester City, azonban Ryad Mahrez távozásával újabb hiány alakult ki a keretben. A spanyol szakember már többször is hangsúlyozta, hogy mennyire kedveli Mitoma játékát, utoljára a Yokohama F Marinos elleni barátságos találkozó előtt magasztalta a 26 esztendős támadót.

"Nos, azt mondanám, [Kaoru] Mitoma nagy hatást gyakorolt a Premier League-re. Jó helyen van, a megfelelő menedzserrel, és az legutóbbi szezonja rendkívüli volt. És nézzék meg, mit csinált Japán a világbajnokságon egy nagyon kemény csoportban."

- válaszolt az újságíróknak Guardiola.

A jó szezonja után akár 57 millió euróba is kerülhet a Citynek Mitoma megszerzése, de ekkora összeget szívesen áldozna a spanyol tréner a Brighton támadójára.