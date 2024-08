A Chelsea-ből kapott csapattársat Kerkez Milos

Kölcsönbe érkezett.

A londoniak egy nap alatt két kapust is elpasszoltak.

A Premier League-ben szereplő és a Kerkez Milost is foglalkoztató Bournemouth hivatalos oldalán jelentette be, hogy kölcsönvette a Chelsea kapusát, Arrizabalagát. A spanyol előtte még 2026-ig hosszabbított a londoniakkal.



Fabrizio Romano értesülése szerint a játékos fizetését teljes mértékben a Cseresznyések állják, de nincs opciójuk arra, hogy jövő nyáron megvegyék.



A Chelsea nem csak Kepát, de Djordje Petrovicot is kölcsönadta, ő a Strasbourgban folytatja.