A Chelsea ajánlatot tett Aubameyangért!

Egybehangzó nemzetközi sajtóértesülések szerint a Chelsea megtette első ajánlatát a Barcelonának Pierre-Emerick Aubameyangért.

Abban azonban már ellentmondanak az írások, hogy az ajánlat mégis milyen összegről szól.

A spanyol média azt írja, 15 millió euróról van szó, míg a német Sky Sports szerint 20 millióról. Utóbbiak azt is tudni vélik, hogy a londoni kékek és a gaboni játékos között már elvi megállapodás is született.

A 33 esztendős támadó januárban szerződött az Arsenaltól a Barcelonához, ahol nem is teljesített rosszul, 17 bajnokin 11-szer talált be, ráadásul Xavi is marasztalja, azonban a klubvezetés mindenképpen megszabadulna a futballistától, mert addig nem tudják regisztrálni a nyáron igazolt Jules Koundét, Aubameyangnak ugyanis túl magas a fizetése.

A Sky Sports szerint a csatár is elégedett lenne az átigazolással, ugyanis Robert Lewandowski érkezésével hátrébb szorult a posztrangsorban.

