A Chelsea a kiesőjelölt ellen botlott

A 17. helyen álló, kiesőesélyes Leeds már a hétvégi, Manchester City elleni 3–2-es vereség során is biztató jeleket mutatott, miután Daniel Farke vezetőedző egy ötvédős rendszerre állította át csapatát. A jó formát folytatva erősen kezdtek a Chelsea ellen is, és már a 6. percben előnybe kerültek: Stach erősen belőtt szögletére Bijol érkezett, és a hálóba fejelt.

A Chelsea az első félidőben nem tudott ritmust váltani, és még a szünet előtt a japán Tanaka húsz méterről tekerte a labdát a bal alsó sarokba. A 2–0-s félidőt követően Enzo Maresca csapata Pedro Neto góljával élesztette fel a londoniak reményeit. Rövid ideig úgy tűnt, hogy a Chelsea megtalálja a ritmust, ám támadásaik intenzitása hamar visszaesett. A 70. percben Adarabioyo egy labdakihozatal során eladta a labdát a saját tizenhatosán belül; Calvert-Lewin pedig könyörtelenül kihasználta az ajándék lehetőséget, 3–1-re alakítva az állást.

Hogy áll a Chelsea szezonja?

A Chelsea így a 4. helyre csúszott vissza, és mivel a listavezető Arsenal legyőzte a Brentfordot, a londoni kékek hátránya már kilenc pontra nőtt. Bár az elmúlt hetekben úgy tűnt, hogy a Chelsea kiegyensúlyozottabb formába került, a szerdai meccsnapon ismét visszatért a korábban látott hullámzás.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.