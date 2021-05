A BVB-nél nem érzik úgy, hogy Haaland távozni szeretne

Erling Haaland sérülés miatt kihagyta a Lipcse elleni 3-2-re megnyert mérkőzést, a lefújást követően azonban boldogan ünnepelt társaival

Sebastian Kehl, a dortmundiak vezetője a BILD-nek nyilatkozott a norvég kapcsán:

"Mindig is hangsúlyoztuk, hogy Erling teljesen azonosult az itteni feladatával. A pályán és azon kívül is mindent megtesz a klubért, ezt a Leipzig elleni meccs kapcsán is láthattuk. Van kedve ehhez a csapathoz, velünk akar eredményes lenni és el akarja érni a céljainkat. Egyáltalán nem tapasztaljuk azt, hogy távozásra van felkészülve."