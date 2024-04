Van hasonlóság Jürgen Klopp és Marco Rossi között, sőt a magyar válogatott-Liverpool párhuzam is előjött.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Szoboszlai Dominik a Liverpool kezdőjébe is berobbant, annak ellenére, hogy ez a legelső angliai szezonja. A fiatal válogatott támadónak már megvolt a tapasztalata a német Bundesligából, azonban elmondása szerint a Premier League egy másik szint. A Sportalnak adott interjújában többek között a magyar válogatott és a Liverpool közti hasonlóságra is kitért, míg magánéletének egy kis szeletébe is betekintést adott.



A cikk lejjebb folytatódik



Jürgen Klopp pozitív jelzőként használta a „Chaos Creator” kifejezést Szoboszlai Dominikre a Brighton elleni 2–1-es győzelem után, amelyet a magyar válogatott is csak bóknak tekintett. A liverpooli nyolcas elárulta: „A név tulajdonképpen mindegy. Ameddig a pályán lehetek, boldog vagyok, úgyhogy nyugodtan hívhat így. Ha ez kell a sikerhez, minden meccsen megteszem, a legfontosabb, hogy a csapatot segíthettem a 'káosszal'." Szoboszlai kiemelte, hogy a legnagyobb segítség a középpályán az, hogy Alexis Mac Allisterrel és Waturo Endoval is tökéletesen megértik egymást, folyamatosan be át tudnak lépni a másik szerepkörébe.

A 23 esztendős labdarúgó elmondása szerint sok hasonlóság van magyar válogatott és a liverpooli öltöző hangulata között, de Jürgen Klopp és Marco Rossi között is párhuzamot lát.

„Van egy olyan csapatunk, amely némileg hasonlít a magyar válogatotthoz. Azaz teljesen mindegy, hogy ki játszik, miért játszik, miért csere, vagy miért nem, csapatként mindent beleadunk, és mindent meg akarunk tenni azért, hogy sikeresek legyünk – illetve a trénerekre is kitért. – Hasonló személyiségek. Marco Rossi picit érzékenyebb típus, de az is lehet, hogy Jürgen Klopp nekünk még nem mutatta meg ezt az énjét.”

A válogatott csapatkapitánya továbbra is a tavalyi szezon végén az RB Leipziggel megnyert második Német-kupát tekinti karrierje egyik legszebb pillanatának, hiszen akkor egész évben alapembernek számított a csapatban. Az angol Liga-kupa döntőben nem tudott jelen lenni, de ennek ellenére is örült a csapat sikerének.

Szoboszlai az interjúban a német Bundesliga és az angol Premier League közötti legnagyobb különbségre is kitért.

„Itt minden mérkőzésben benne van a meglepetés. A Premier League-ben minden találkozón száz százalékot kell nyújtanod, még akkor is, ha úgy érzed, nem vagy rá képes. A Bundesligában akadnak olyan mérkőzések, amelyeket kicsit ’lazábban’, mondjuk kilencvennyolc százalékon pörögve is meg lehet nyerni. Angliában az a két százalék is elengedhetetlen a három ponthoz – majd a rangadók hangulatára is kitért. - A Leipzig játékosaként nem a bajnoki címért küzdöttünk, emiatt a Bayern elleni rangadó is más volt, mert nem az aranyéremről döntött. Ezzel szemben most a Liverpool–Manchester City egyfajta bajnoki döntőnek is beillene, még akkor is, ha az Arsenal is ott van a versenyfutásban. Más úgy készülni, hogy az ’csak’ egy Bayern elleni rangadó, ez pedig a bajnoki döntő.”

Szoboszlai ezután a magánéletébe is egy kisebb betekintést adott: néha olvassa a médiában megjelenő cikkeket, sőt a vicces mémeket csapattársaival is megosztják egy csoportban. A közszereplőknek Magyarországon is fokozott tűrési kötelezettséggel kell rendelkezniük, azonban a magyar középpályás szerint éles határ húzódik a privát élete és a sajtóra tartozó információk között. Szoboszlai egy több hete húzódó pletykasorozat végére tett most pontot: „Annyit most az egyszer elárulok, hogy jelenleg boldog párkapcsolatban élek, de erről a témáról a jövőben sem szeretnék többet beszélni, és ezúton kérek mindenkit, hogy ezt a döntésemet tartsa tiszteletben.”

Végezetül humorját is megtartotta Szoboszlai, amikor arról kérdezték, hogyan lett ilyen jó labdarúgó: „Sok gyakorlás, kitartás, munka… és persze apát is kérdezzék meg.”