A Bundesliga két legkaotikusabb büntetőjét hozták össze a fordulóban? - Videó

Magdeburg vs Greuther Fuerth

A játékosok nem várták meg míg a bíró a sípjába fúj, önszántukból "kezelték" le a labdát.

Figyelmetlenség miatt két azonos szituációban kellett büntetőt adnia Bastian Dankert játékvezetőnek a Magdeburg-Fürth német másodosztályú labdarúgó bajnokin.



A 13. percben a hazai csapat akart egészen hátulról támadást építeni, azonban saját játékosuk akadályozta meg ebben. Történt ugyanis, hogy Nahuel Noll kapus a kezében lévő labdát kigurította a mellett pár méterre lévő, az ötösön belül tartózkodó Gideon Jungnak, aki azt hitte, hogy kirúgás következik. Minden gond nélkül pedig kezébe vette a labdát, majd a játékvezető a büntető pontra mutatott, hiszen kezezés történt a tizenhatoson belül. Mohammed El Hankouri tizenegyesét előbb hárította Noll, azonban a kipattanó után sikerült visszatenni a játékszert a támadónak, aki másodjára már nem hibázott.

A 41. percben már 2-0-ás hazai vezetésnél jött az újabb fordulat. A kiválóan cselező Roberto Massimo tört be a Magdeburg védelmébe, azonban Jean Hugonet becsúszását követően a tizenhatoson belülre csorgott be a labda. Daniel Heber annak ellenére vette fel a játékszert a földről, hogy a játékvezető sípolt volna és megállította volna a játékot, így újabb kaotikus jelenetek között kellett Bastian Dankertnek büntetőt ítélnie. A vendégek részéről Julian Green magabiztosan értékesítette a pontrúgást 2-1-re kozmetikázva az eredményt az első félidőben. A 73. percben végül a kétgólos hátrányát is ledolgozta a Fürth, amely egy ponttal gazdagodott a Bundesliga 2 nyolcadik fordulójában.