A Bundesliga 2-ből igazolt támadó-középpályást az Újpest - hivatalos!

Július óta nem volt csapata.

Heinz Mörschel Újpesten folytatja pályafutását - jelentette be kedd délután hivatalos honlapján a lila-fehér klub.

Mörschel a Dominikai Köztársaságban született 1997-ben, de kiskorától kezdve Németországban nevelkedett, a Mainz akadémiáján, 2018-ban a Bundesliga 2-es Holstein Kielhez szerződött, aztán két kisebb német klubban is megfordult, két évvel ezelőtt pedig a Dynamo Dresdenhez igazolt, mellyel 2021-ben megnyerte a harmadosztályt, de tavaly nyáron elváltak a játékos és a csapat útjai.

A 25 éves, 190 cm magas támadó-középpályás összesen 121-szer lépett pályára a német másod- és harmadosztályban, ezeken 24 gólt és 5 gólpasszt jegyzett.

Mörschel a 8-as mezszámot választotta, és a hétvégi, Debrecen elleni bajnokin már pályára is léphet az együttesben.

"Azért szerződtem ide, mert pozitív dolgokat hallottam a magyar NB I-ről és az Újpestről egyaránt. Már néhány edzésen túl vagyok a csapattal, kiváló minőséget tapasztaltam, kifejezetten tehetséges, fiatal és sokra hivatott játékosokat ismertem meg, akikről emberileg is csak jókat tudok mondani. A végső döntésemet az is segítette, hogy akadnak még német futballisták az együttesben és a ligában is. Mindenképpen előre lépésnek tartom ezt a karrieremben, hiszen egy első osztályú bajnokságról van szó, melyet sokat követnek és szeretnek. Remélem, hogy mielőbb láthatom a szurkolóinkat, akár már hétvégén is, és bízom benne, hogy számos győztes meccset megélünk majd közösen" - nyilatkozta Mörschel az ujpestfc.hu-nak.

