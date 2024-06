A BL-döntőben óriásit hibázó szélső nyaralásából ugrik be megmenteni a hollandokat az Eb-n

Ian Maatsent hívta be Ronald Koeman a megsérült Frenkie de Jong és Teun Koopmeiners "helyett".

Azt mi is megírtuk, több ízben is bajban vannak a hollandok az két nap múlva rajtoló Európa-bajnokságon - megsérült Frenkie de Jong és Teun Koopmeiners is. Most itt a megoldás?!

Az éppen kellemes nyaralását töltő, a Bajnokok Ligája fináléjában óriásit hibázó dortmundi Ian Maatsen kap lehetőséget a holland szövetségi kapitánytól, Ronald Koemantól, hogy bizonyítson akár az Eb-n.

A Chelsea-től a Dortmundhoz igazoló szélsővel pótolná ugyanis az Oranje a két kiesőjét.