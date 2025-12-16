A bíróság döntött, a PSG-nek csillagászati összeget kell fizetnie Mbappénak

Mbappé ügyvédjei további 260 millió euróra is igényt tartottak, a PSG ellenben a jó hírnév megsértése, illetve amiatt szeretett volna 440 millió eurót kapni a csatártól, mert ingyen távozott. A bíróság ezeket a kereseteket elutasította.

A 26 éves játékos ügyvédjei szerint "a döntés megerősítette, hogy az elkötelezettséget ki kell fizetni", és "a törvények még a labdarúgásban is mindenkire vonatkoznak". A párizsi klub egyelőre nem kommentálta a döntést.

A világbajnok támadó tavaly nyáron szerződött a francia együttestől a Real Madridhoz, majd a játékos tavaly áprilisi, májusi és júniusi fizetése, valamint a legutóbbi párizsi szerződésében szereplő "etikai bónusz" utolsó harmadának kifizetésére 55 millió eurót követelt korábbi klubjától.

Kylian Mbappé - aki másfél éve perelte be a párizsiakat - 2023 nyarán, hosszas huzavona után nem hosszabbította meg az egy évvel később lejáró szerződését a PSG-vel, amelytől aztán tavaly hét idény és hat bajnoki cím után távozott, s végül ingyen került a spanyol fővárosba. Az egyesület szerint a csatár már 2022 júliusa óta tudta, hogy kontraktusa lejártával távozni fog, ezt azonban eltitkolta, így "nagy pénzügyi hátrány" érte a klubot.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.