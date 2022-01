A Betis és a Celta Vigo vinné az Újpest egykori játékosát

Tippelj az Újpest–Ferencváros derbire és 20-szoros pénzt nyerhetsz! Regisztrálj most! (x)

Az Újpest elmúlt időszakának legjobb légiósa volt Enisz Bardhi, akit a lila-fehérek jelentős nyereséggel adtak el 2017-ben a Levanténak. A spanyol klub akkor 1,5 millió eurót fizetett ki a középpályásért, aki azóta is meghatározó játékos az együttesnek.

Ugyanakkor a Levante jelenleg utolsó helyen áll a spanyol élvonalban és ha kiesik, akkor biztosan elveszíti a macedón játékosát is.

A Marca értesülései szerint Bardhi iránt már most is jelentős érdeklődés van. A Betis, valamint a Celta Vigo is szívesen vinné a játékost, akinek a kivásárlási ára 9 millió euró a transfermakt.com szerint.

