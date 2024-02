A Bayern új sportigazgatója a Real Madridot tartja követendő példának

Fiatalokra építene.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Sűrű időszak vár a Bayernre.



A Bayern München sportigazgatója gyakorlatilag székfoglalót tartott Münchenben, ahol hivatalosan péntektől tölti be új szerepkörét. Természetesen most sok a kérdés a bajorok háza táján, ezekre próbált válaszolni Max Eberl.



"Fontos, hogy lehetőséget adjunk az olyan játékosoknak, mint Tel vagy Musiala, illetve, hogy más posztokra is találjunk tehetségeket. Nézzék csak a Real Madridot és azt, hogy építették be Tchouamenit és Canavingát Kroos és Modric mellett."



Eberl azt is elárulta, hogy már korábban kinézte magának Xabi Alonsót.

"Már a Gladbachnál is megpróbáltam megszerezni három évvel ezelőtt. Akkor azt mondta, hogy még korai a megkeresés, szeretne tapasztalatot gyűjteni. Fantasztikus munkát végez, de jelenleg nem kommentálnám a közös folytatásról felreppenő híreket.

Vannak jelöltjeink akik foglaltak még jelenleg, vannak akik szabadok. A tökéletes edzőt kell megtalálnunk és a hozzá illő játékosokat."