A Bayern sztárjai visszavárnák Douglas Costát

A rekordbajnok legjobbjai örülnének a brazil válogatott játékosnak.

A Sport Bild információi szerint a játékosai azt javasolták Hansi Flicknek, a bajorok megbízott menedzserének, hogy csábítsa vissza Douglas Costát.

A brazil válogatott Douglas Costa 2017-ben hagyta el az Allianz Arénát és alappillére lett az olasz bajnokságot domináló Juventusnak.

A transzfer realitása erősen kérdőjeles, bár fontos megjegyezni, hogy a Bayern sérüléshulláma a szélső támadókat is elérte, Serge Gnabry és Kingsley Coman is sérülésekkel bajlódnak és Leroy Sané Manchesterből Münchenbe igazolására is legkorábban nyáron kerülhet pont.