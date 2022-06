A Bayern Münchenbe igazol az Ajax játékosa

A bajor klub még nem jelentette be, de Gravenberch elismerte, hogy a Bayern Münchenben folytatja pályafutását.

Fogadj 20-szoros szorzóval a magyar-német meccsre, és szerezd meg a 10 ezer forintos bónuszt is!

Egy interjúban elismerte Ryan Graenberch, hogy a következő szezontól a német bajnoknál folytatja a pályafutását. Az Ajax holland tehetségének klubváltása már eddig is biztosra vehető volt, de most először beszélt róla tényként a játékos, igaz, a bajor alakulat még mindig nem jelentette be az átigazolást.

A cikk lejjebb folytatódik

„A Bayern egy hatalmas klub. Azt gondolom, itt nagy trófeákat kell elhódítani. Ugyanezt várom el én is magamtól, örülök, hogy Münchenben lehetek” – idézte Gravenberch szavait a német Bild.

A Goal.com információi szerint a német címvédő 19 millió eurót és további 6 millió bónuszt fizet az Ajaxnak Gravenberch játékjogáért.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Magyarország-Németország összecsapáson a hazai győzelem 8.50, a döntetlen 4.60, a vendégsiker 1.41-szeres szorzóval fogadható. (x)