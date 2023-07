A Bayern München rutinos kapusát viszi az Inter

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

André Onanan már nagyon közel van a Manchester Unitedhez, akár már hétfőn bejelenthetik távozását az Intertől. A milánói alakulat pedig már ki is szemelte a kameruni hálóőr utódját.

Samir Handanovic távozását szerdán jelentette be a klub, míg André Onana is a váltás szélén van az Internél. A két kapus távozásával felszabadul a kezdő pozíció, így egy rutinos és egy fiatal tehetséges halóőrt is szeretnének leigazolni a kék-feketékhez.

Fabrizio Romano értesülései szerint a Bayern München veterán kapusa, Yann Sommer már igent mondott az Internek, így már csak a két klubnak kell megegyezni az átigazolási díjban. A 34 esztendős svájci kapus mindössze fél szezont töltött a bajoroknál, Manuel Neuer visszatérésével kiszorulna a kezdőből, így a váltás mellett döntött.

Sommer mellett egy fiatal tehetséget is kinézett magának az Inter: a Shakhtar Doneck 21 éves hálóőrét, Anatolij Trubint. Az ukrán játékosért még nem tett hivatalos ajánlatot.