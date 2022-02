A Bayern München és a Sevilla is vitte volna Vancsát!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Amint arról mi is beszámoltunk, Vancsa Zalánt megvásárolta a Manchester Cityt is tulajdonló City Group, egyes hírek 3, mások 5 millió eurós vételárról beszélnek.

Polyák Balázs, az MTK sportigazgatója az M4 Sportnak elmondta, az angolokon kívül még több európai topklub is érdeklődött a 17 esztendős játékos iránt.

"Zalán döntése volt, hogy melyik ajánlatot fogadja el, a család és a klub közösen mérlegelt, de a végső szót a játékos mondta ki. A Bayern München és a Sevilla is ott volt az érdeklődők között, de volt több nem hivatalos érdeklődő is” - idézi Polyákot az m4sport.hu.

A sportigazgató hétfő este azt is megosztotta, hogy a City Grouppal kötött szerződést kiterjedt bónuszrendszert is tartalmaz, azaz az MTK a játékos továbbértékesítése esetén is jól fog járni.

"Zalán előtt olyan jövő áll, ami sok lehetőséget ad az MTK-nak is. A City Group és az MTK között megkötött szerződés elég sok elemet tartalmaz egy átlagos szerződéshez képest. Sokkal több kritériumot és sokkal nagyobb bónuszrendszert kínál az MTK számára" - mondta Polyák, akitől azt is kérdezték, mennyi szerepet kaphat Vancsa tavasszal az MTK-ban.

"A transzfer hátterét elég sokminden bonyolítja. Az egyik az, hogy Zalán 18 év alatti játékos, úgyhogy az szóba sem jöhetett, hogy direkt Manchesterbe költözzön. A következő a Belgiumba való átigazolása, ugyanis a kora miatt ott is hosszabb, legalább 2-3 hónap a regisztrációs folyamat, hogy pályára léphessen. Ezért is merült fel, hogy az MTK-nál maradna kölcsönben, viszont ez sem egy hipp-hopp megvalósítható dolog, hanem hosszabb átigazolási folyamat, hogy visszakerüljön az MTK-ba. Ezért az, hogy Zalán egyáltalán pályára tud-e lépni az MTK a felnőtt csapatában az elkövetkezendő időszakban, komoly kérdőjeleket hagy maga után. Meglátjuk, hogyan alakul" - mondta a sportvezető.

