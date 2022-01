A Bayern München eladhatja Lewandowskit

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Még másfél év van hátra Robert Lewandowski müncheni szerződéséből, de ha nem sikerül megállapodni a hosszabbítással kapcsolatban, akkor a Bayern München eladhatja a csatárt – írja a Sport Bild.

A FIFA Aranylabda idei győztese, a lap szerint egyelőre nem tágyal a klubbal és ezt a szezon vége előtt nem is akarja megtenni. Ugyanakkor azt már több alkalommal is hangoztatta a 33 éves csatár, hogy továbbra is szeretne a legmagasabb szinten futballozni.

A lengyel csatárral kapcsolatban korábban olyan hírek kaptak szárnyra, amelyek szerint a Real Madrid és a Chelsea is szívesen látná őt a keretében.

