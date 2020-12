A Bayern Münchent is megviselte a válság

A várakozásnak megfelelően az előző évinél kisebb volt a forgalma és a nyeresége is a Bayern Münchennek, annak ellenére, hogy megnyerte a labdarúgó Bajnokok Ligáját, valamint a német bajnokságot és kupát.

A bajor klub pénzügyeire is komoly hatással volt a koronavírus-járvány, elsősorban az, hogy a tavaszi leállást követő újraindulás óta a hazai mérkőzéseit zárt kapuk mögött rendezte. Az adózás utáni nyeresége 9,8 millió euróra csökkent a 2018/2019-es 52,5-ről. A teljes árbevétel pedig 698 millió volt, az előző évi 750,4 millióhoz képest.

„A koronavírus nagy terhet helyezett a labdarúgás egészére a 2019/2020-as idényben, és ez természetesen hatással volt az FC Bayernre is. Március 8-a óta egyetlen nézőnk sem volt az Allianz Arenában” – emlékeztetett Karl-Heinz Rummenigge klubelnök, aki szerint pozitív, hogy ilyen körülmények között is profittal tudták zárni az előző szezont. Kiemelte: ehhez a csapat a teljesítményével járult hozzá, mert a , a és a megnyerése a presztízsszemponton túl is jövedelmezett, extra bevételeket eredményezett.

