A Bayern Münchennek is kellene Sancho

Egyre többen állnak sorba a játékosért.

Nem először fordulna elő a történelemben, hogy a Bayern München a Dortmundtól igazol játékost. Hogy mást ne mondjunk, ilyen volt Robert Lewandowski is, aki a fekete-sárgáktól igazolt át a bajorokhoz. Most újabb ilyen üzlet jöhet létre.

A The Telegraph szerint a bajnok együttesnél fevetődött a dortmundi Jadon Sancho szerződtetése. A lap szerint a bajorok 2022 nyarát várják, hogy megszerezzék a riválistól Erling Haalandot, de addig is már az idén elvinnék a BVB másik tehetségét. Ugyanakkor a helyzet nem egyszerű, hiszen Sanchót nemcsak a Bayern, hanem a Manchester United és a Chelsea is szívesen látná.

