A Bayern München lesz az új Real Madrid?

A Bayern Münchennél minden adott ahhoz, hogy a csapat komoly sorozatot építsen a Bajnokok Ligájában. A bajor csapat ma este az Atlético Madrid ellen kezdi meg a szereplését az új BL-szezonban, ez lehet az első lépés a címvédés felé.

Alapjaiban változott meg az élet a Bayernnél. A csapat nem olyan régen pályára lépett a német kupában. A Duren elleni mérkőzésen a meghatározó játékosok jelentős része távol volt, hiszen a felborult szezon miatt pihenőt kellett adni nekik is, így csak Alphonso Davies, Niklas Sule, valamint Thomas Müller és Jerome Boateng lépett pályára a meghatározónak tartott labdarúgók közül. Ez azért érdekes, mert emlékezhetünk még arra a korábbi kupameccsre, amikor a bajorok a Bochum ellen szenvedtek a sorozatban és csak úgy tudtak nyerni, hogy a pályára kellett küldeni csereként Coutinhót, Robert Lewandowskit és Thomas Müllert – a rekordbajnok az utolsó percekben fordította meg az eredményt.

Az eddig sem volt kérdés, hogy a rendelkezik a világ egyik legjobb kezdőcsapatával, de mára az is kiderült, hogy vannak a keretben további, azonnal bevethető jó játékosok. Pedig korábban egybehangzóan állította mindenki, hogy a keret nem elég bő és ezzel magyaráztak a 2019-es kiesést a BL-ből is, hiszen nem volt meg a lehetőség a csapatban szereplők rotálására.

Több csapat

Pedig a németeket nyáron elhagyta Tiago Alcantara, aki fontos szereplője volt az együttesnek. Ellenben nem igazoltak a helyére senkit, hanem megszerezték az Espanyoltól Marc Rocát, aki egyelőre nem fér oda a Joshua Kimmichtől és Leon Goretzkától a kezdőhöz, de Hansi Flick vezetőedző ragaszkodott hozzá, mert úgy véli ő a jövő embere. Azán jött ugye Eric Maxim Choupo-Moting, aki a -ben sem volt mindig kezdő, de benne látja a szakvezető azt a játékost, aki megfelelő riválisa tud lenni Lewandowskinak és adott esetben pótolni is tudja a lengyelt. Szerződtették még a nyáron Bouna Sarrt a Marseille-től, valamint Douglas Costát a Juventustól, de őket konkrétan posztra vették, de velük és Alexander Nubellel és a fiatal Tanguy Nianzouval sokkal több lehetősége van Flicknek a védelem összeállítására.

Ráadásul úgy tűnik, hogy a motivációval sincs probléma.

„Három trófeát kell megvédenünk – mondta Serge Gnabry az FC Bayern TV-nek. – Meg akarjuk ismételni az előző év sikereit. Nem dőlünk hátra, hanem szeretnénk, ha újra összejönne minden. Ez azonban sokkal nehezebb, mint először nyerni, de hiszünk magunkban és abban, hogy sikeresek lehetünk.”

A Bayern támadásban világszínvonalú volt, amit az is alátámaszt, hogy Lewandowski az első, Gnabry pedig a harmadik volt az előző BL-szezon góllövőlistáján. Ebben a tekintetben Leroy Sané nyári szerződtetésével még erősebb lett az együttes. Sané az Atlético ellen nem lép pályára, mert sérült, de a Schalke elleni 8–0-s siker alkalmával megmutatta, hogy nem véletlenül került a BL-címvédőhöz, hiszen egy gól és két assziszt fűződött a nevéhez.

A Sané-Lewandowsi-Gnabry hármas rémálom lesz minden védelem számára, ez a trió csak a Gareth Bale-Karim Benzema-Cristiano Ronaldo csatársorhoz hasonlítható, amely 2015 és 2018 között lényegében egyeduralkodóvá tette a Real Madridot Európában.

A Bayernnek lényegében nincs most gyenge pontja, hiszen az sem jelent nekik akadályt, ha egy csapat tíz emberrel védekezik ellenük, de azt is megoldják, ha szintén az elitbe tartozó együttest kell legyőzni. Hét év után nyert ismét a Bayern BL-t és hamarosan az is kiderül, hogy tartósan lesznek-e a trónon.