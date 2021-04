A Bayern München is kinézte Wijnaldumot

Nyáron a Bayern Münchennek szerződtetnie kell egy középső középpályást, hogy nagyobb variációs lehetősége legyen a csapatnak. Az Abendzeitung értesülései szerint a Liverpooltól távozni készülő holland Georginio "Gini" Wijnaldum a bajorok egyik kiszemeltje.

A futballistát már korábban is figyelte a bajor csapat, de a magas fizetési igénye és a kora miatt eddig nem született megállapodás.

Mellette Florian Neuhaust, a Mönchengladbach játékosát is figyeli a Bayern, de neki 2024-ig szerződése van és a Borussia 40 millió eurót kér érte. Ráadásul iránta a müncheniek mellett spanyol és angol klub is hevesen érdeklődnek, ami még emelheti is az árát.

