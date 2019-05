A Bayern München elnöke kiállt James Rodriguez mellett

A kolumbiai játékos jövője egyelőre nem tisztázódott a bajoroknál.

A bayernszektor.hu közölt cikket a német együttesről, amelyben Karl-Heinz Rummenigge James kérdése mellett kitért még a klub edzőjére, Niko Kovacra, valamint Xabi Alonsóra is, aki akár a bajoroknál is vállalhat majd munkát a későbbiek folyamán.

James Rodriguezről rengeteg pletykát hallani mostanság, amelyek szerint sem a , sem pedig a nem tart igényt a kolumbiai játékosra. Ennek ellenére a Bayern elnöke meglehetősen pozitívan nyilatkozott róla.

- Mindig is mondtam, hogy szeretem Jamest és ez most sincsen másképp. Egyáltalán nem hoztunk még döntést a jövőjéről, egy megbeszélést kért tőlem, amit a közeljövőben meg is tartunk majd és aztán meglátjuk, hogy hogyan tovább.

Niko Kovac helye sem életbiztosítás a Bayern München kispadján, habár egyelőre elégedettek a felek egymással.

- A Bayern Münchennél teljesíteni kell. Ez érvényes az edzőre és a játékosokra is egyaránt. Az egész rendszert arra építettük fel, hogy sikeresnek kell lennünk. A 70-es évektől folyamatosan sikerekét élünk át és ezt a jövőben is fent kell tartanunk. Egyáltalán nincs problémánk az edzővel, ez csak egy sikerközpontú gondolkodás a Bayernnél ami fontos számunkra.

Xabi Alonso jelenleg nem jelölt a Bayern München edzői posztjára, azonban véleménye szerint nagy edző válhat belőle:

A cikk lejjebb folytatódik

- Nagyszerű játékos és egyben csodálatos ember volt. Mindig is nagyra tartottam a teljesítményét és emberként is abszolút példakép. Ha az ember úgy focizik, mint ahogy ő tette, okosan, intelligensen és jól, akkor automatikusan sok jó edzővel dolgozhat együtt, akik kiképzik és akiktől tanulhat. Ezért szeretnénk kapcsolatban maradni vele, hiszen komoly karriert futhat majd be a jövőben.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!