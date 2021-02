A Bayern megerősítette: Upamecano náluk folytatja

Hasan Salihamidzic a BILD-nek adott exkluziv interjújában megerősítette: Dayot Upamecano a következő szezonban a Bayern München játékosa lesz.

"Meg tudom erősíteni és nagyon örülünk ennek az FC Bayernnél. Hónapokon keresztül nagyon jó, intenzív és professzionális megbeszéléseket folytattunk Dayottal és az ügynökével, Volker Struth-tal. Tudtuk, hogy erős a konkurenciánk. Upamecano egy fiatal, 22 éves játékos, de a kvalitásai már most kivételesre fejlődtek. Mindig biztos voltam benne, hogy jó koncepciót tettünk le elé - felvázoltuk az elképzeléseinket az FC Bayernes pályafutásáról. Múlt héten is beszéltem az összes érintettel - egy hosszú folyamat után a játékos, a családja és a menedzsmentje is meg van bizonyosodva arról, hogy az FC Bayern a megfelelő partner számukra."