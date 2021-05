A Bayern elnöke szerint nem lesznek már drága igazolásaik

Herbert Hainer beharangozója szerint nem kell nagy kiadásokra számítani nyáron a Bayern Münchennél. A bajorok elnöke a BILD podcast-műsorában beszélt az előzetes tervekről.

Hainer természetesen ismét kiemelte a korona miatti pénzkiesések jelentőségét. Több, mint egy éve nem jelenhettek meg szurkolók a stadionban.

"Természetesen a legjobb keretet akarjuk, de a realitás szerint ezt meg is kell fizetnie az embernek. Nem titok, hogy a Bayernt is keményen érintette a korona, ez befolyással van a mi költségvetésünkre is. 2020 márciusa óta 150 millió eurós hiányunk keletkezett."