A Barcelonánál mindenki úgy gondolja: csak Xavival lehet győztes projektet építeni

A katalán edző maradásával a klub csapatkapitánya is új szerződést kaphat.

Xavi Hernández, az FC Barcelona vezetőedzője, még január végén jelentette be a Villareal elleni 5-3-as vereség után, hogy a szezon végén távozik a kispadról. A 44 éves szakember akkor azzal indokolta döntését, hogy a csapatnak dinamikai változásra van szüksége.

Az elmúlt három hónapban minden egyes sajtótájékoztatón hajthatatlan volt a vezetőedző és többször is kijelentette, hogy nem szándékozik kitölteni 2025 nyaráig élő szerződését. Azonban a csapat igen eredményes időszakot produkált a lemondás bejelentése után: 10 győzelemmel és 3 döntetlennel végződő veretlenségi sorozatot állítottak fel a katalánok. A Xavi által említett kritikusok is háttérbe szorultak, így nyugodtabban tudott dolgozni a szakember.

Joan Laporta klubelnök és Deco sportigazgató is többször megerősítette, hogy még nem kezdtek el újabb edző után kutatni, sőt minden egyes nyilatkozatukban kiemelték, hogy szeretnék, ha Xavi a klubnál maradna. Habár a híreket cáfolta a vezetőség, a két legopcionálisabb jelentkezőnek Hansi Flick, illetve Rafa Marquez bizonyult. A német szakember már elkezdte tanulni a spanyol nyelvet, sőt saját felfogását is elkezdte beilleszteni a Barcelona játékstílusába. Úgy látszik tette mindezt eredménytelenül.

Az FCB elnökségét még az sem ingatta meg, hogy a csapat a Paris Saint-Germain ellen elszenvedett otthoni vereséggel kiesett a Bajnokok Ligájából, majd a hétvégén a Real Madrid ellen is kikaptak a bajnokságban, ezzel szinte minden reményt eldobva a címvédéshez. Tegnap végül tárgyalóasztalhoz ültek a felek és megvitatták, hogy miként képzelik el a klub jövőjét. Laporta és Deco is külön-külön, több órán keresztül győzködte a vezetőedzőt, aki végül beadta derekát és megígérte, hogy kitölti 2025 nyaráig szóló kontraktusát.

A Barcelona egy sajtótájékoztató keretében jelentette be a klublegenda maradását. A katalán tréner így indokolta maradását:

„Az eredeti döntésem az adott időpontban helyes volt, mert változtatásra volt szükség. De most más a helyzet. Elég erősnek érzem magam ahhoz, hogy folytassam ezt a projektet. Nem sikerült elérnünk a szezonra kitűzött trófeákkal kapcsolatos célokat, de van remény a következő szezonra, és úgy érzem, nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy nagy dolgokat érjünk el. A játékosok hisznek bennem, folyamatosan támogattak és meggyőztek arról, hogy változtassam meg a véleményemet. A szurkolók is bátorítottak, és ez is arra ösztönzött, hogy újraértékeljem a gondolataimat. Köszönöm nekik minden támogatásukat és szeretetüket.”

– olvasható a klub honlapján.

A klubelnök is igen boldogan állt ki a sajtó munkatársai elé: „Engem illet a megtiszteltetés, hogy bejelenthetem, Xavi marad a Barca edzője. Tudjuk, hogy januárban máshogy nyilatkozott, de ma jó hírünk van, beszélgettünk, továbbra is lelkes és bízik a projektben. Biztosak vagyunk benne, hogy ez a legjobb hír a Barçának. Xaviban mindenki bízik a klubnál. Ez stabilitást fog nekünk adni ahhoz, hogy továbbra is győzni tudjunk. Ne felejtsük el, honnan kellett építkeznünk."

Az edzőbe vetett bizalmat Rafa Yuste alelnök is megerősítette: „Sosem kerestünk új edzőt. Mindig bíztunk Xaviban – majd a korábban megfogalmazott elvárásokra is kitért. – A vereségeknek valóban kell, hogy következményei legyenek, de a részletekre is figyelni kell. Jól teljesítettünk ebben a szezonban és a játékunk fejlődött.”

Xavi maradásával egyre biztosabbnak tűnik az is, hogy új szerződést kap a katalánok saját nevelésű játékosa, Sergi Roberto. Habár a 31 esztendős középpályás (aki a védelem több pontján is bevethető) csak a csapat kiegészítő embere, Xavi egyik fontos kulcsfigurája. Fabrizio Romano sportújságíró értesülései szerint a gránátvörös-kékek leülnek Roberto szerződésének részleteit is kidolgozni.

A Barcelonának már csak a spanyol bajnokságra kell koncentrálnia, azonban szezon vége előtt hat mérkőzéssel 11 pontos hátrányt halmozott fel a Real Madriddal szemben, így jelenleg csak a második helyen állnak a katalánok.