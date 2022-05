A Barcelona védőjével erősítene a United

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A 90min.com írta meg, hogy a Manchester Unitednek lehetősége van megszerezni az amerikai válogatott védőjét. Sergiño Destre ugyan nem lehet mondani, hogy ne került volna a Barcelona kezdőcsapatának közelébe, de nyilván nem vált igazi alapemberré, ezt támasztja alá, hogy a bajnokságban 21 meccsen viselte a gránátvörös-kékek mezét. Éppen ezért új kihívás elé nézne, a Manchester Unitedben pedig erre lehetősége is lenne. Ráadásul Dest az Ajaxban már dolgozott együtt a Vörös Ördögök új menedzserével, Erik ten Haggal. A védő piaci értéke 18 millió euró.

A Caught Offside szakportál pedig arról számolt be, hogy Manchester vörös felében továbbra is bíznak benne, hogy a nyáron meg tudják szerezni, a Lazio szerb középpályását, Szergej Milinkovics-Szavicsot. A United már többször is megkörnyékezte a római kékeket, de eleddig nem jutottak dűlőre, talán majd most nyáron. Hogy ez így legyen, biztos, hogy komoly ajánlattal, legalább 80 millió euróval kell előrukkolniuk.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Hova igazol Robert Lewandowski? Van néhány lehetőség. (x)