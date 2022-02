A Barcelona védőjét vinné a Manchester United

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Manchester United az El Chiringuito szerint ajánlatot tett be Ronald Araújóért, a Barcelona védőjéért. Mivel az uruguayi válogatott játékos még nem állapodott meg a 2023-ban lejáró szerződésének meghosszabbításáról a Camp Nouban, a Vörös Ördögök állítólag évi 10 millió eurós ajánlattal csábítják.

Araújo piaci értéke 35 millió Euró, és középen, illetve szükség esetén a védelem jobb oldalán is bevethető. Ebben a szezonban 17 La Liga mérkőzésen lépett pályára a gránátvörös-kékek mezében, és védő létére két gólt is szerzett. Januárban egyszer már bedobták Araújo nevét a Manchester Uniteddel kapcsolatban, sőt, szóba hozták a Chelsea-vel is, de végül maradt a katalánoknál.

